Нетаняху към „Хамас“: Освободете всички останали израелски заложни, ако искате да оживеете

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната се стреми да си свърши работата срещу „Хамас“ възможно най-бързо.

В речта си пред общото събрание на ООН Нетаняху подчерта, че израелската армия вече е унищожила по-голяма част от „терористичната машина“ на палестинската групировка.

Той призова останалите лидери на „Хамас“ да освободят всички останали израелски заложници, ако искат да оживеят: „Свалете оръжията. Пуснете моите хора. Освободете заложниците, всички тях, всичките 48. Освободете ги сега. Ако го направите, ще живеете. Ако не го направите, Израел ще ви преследва“, заплаши той.

Израелският премиер подчерта, че войната в Газа може да приключи веднага, ако „Хамас“ се съгласи с исканията му.

По високоговорители, поставени около ивицата Газа, Нетаняху се обърна директно към израелските заложници с думите, че няма да се успокои докато не ги върне у дома.

Израелският премиер нарече критиките към страната му за Газа „антисемитски лъжи“. По думите му Израел не извършва геноцид в Газа, а прави всичко възможно да намали цивилните жертви.

Нетаняху остро разкритикува всички страни, които наскоро признаха палестинската държава, и заяви, че решението ще бъде „срамен белег“. Той добави, че тези страни не са направили „нещо правилно“, а „нещо ужасно погрешно“.

Той подчерта, че страни, включително Франция, Обединеното кралство, Канада и Австралия, са изпратили послание, че „убийството на евреи се отплаща“, като признават палестинската държавност. Той настоя, че този ход няма да помогне за постигането на решение за две държави, твърдейки, че палестинската страна не иска такова решение, а иска да има държава, не до Израел, а „вместо Израел“.

В речта си пред Общото събрание на ООН Нетаняху също така отбеляза, че „много лидери, които публично осъждат“ страната му, „лично благодарят“ на Израел за неговите „върховни разузнавателни служби“ за работата им по предотвратяване на „терористични атаки в техните столици“.

„През юни тази година, когато Израел удари ядрените съоръжения на Иран, германският канцлер Фридрих Мерц призна истината: той каза, че Израел върши „мръсната работа“ за всички нас“, каза той.

Освен това израелският премиер заяви, че президентът на Съединените щати Доналд Тръмп „разбира по-добре от всеки друг лидер, че Израел и Америка са изправени пред обща заплаха“.

Израелският премиер трябваше да изчака няколко минути преди да започне изказването си, защото десетки делегати на организацията напуснаха залата в знак на несъгласие с израелската офанзива в Газа.

Пред централата на ООН в Ню Йорк също се провеждаха протести докато Нетаняху говореше от трибуната.