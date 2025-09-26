РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Румяна Угърчинска е новият шеф на СТИВ в Париж

Румяна Угърчинска e новият назначен СТИВ в Париж.

Румяна Угърчинска e новият шеф на Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в Париж. Във връзка с това тя посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов, съобщиха от работодателската организация.

По време на разговора Угърчинска е запозната с последното актуално издание България в цифри, както и възможностите за търсене на бъдещи бизнес партньори чрез електронния доброволен търговски регистър на палатата.

Отчетено бе и отличното сътрудничество между БТПП и двете смесени организации – Френско-българска търговска и индустриална камара и новоучредената Българо-френска камара за икономическо сътрудничество.

По данни на БНБ сумарните

преки чуждестранни инвестиции от Франция в България към 1 януари 2025 г. възлизат на 1.39 млрд. евро. 

През периода януари – юни тази година износът на стоки от България за ЕС намалява с 3.5% спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност 26.59 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 64.4% от износа за държавите – членки на Европейския съюз.

Стокообменът ни за полугодието е в размер на 2.53 млрд. лева. Българският износ е за 1.36 млрд. лева, но намалява със 7.5 процента. Френският внос възлиза на 1.17 млрд. лева и расте с 0.2 на сто.  Търговското салдо е положително за България. 

