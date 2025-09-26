Борисов за държавния глава Румен Радев: Аз президент нямам, той е партиен лидер

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов остро разкритикува вчерашното изказване на президента Румен Радев, който призова за издигане на стена срещу Делян Пеевски. Освен това, по време на изказването си през изминалия ден, държавният глава определи партийните лидери на формациите в управленското мнозинство като „шутове“.

Герберският лидер отказа да отговаря на въпроси на медии, наричащи Румен Радев президент, а настоя той да бъде споменаван като „партиен лидер„, защото за Борисов бил именно такъв.

„Лошо възпитание! Ако е държавен глава, така не може да говори. Ако е партиен лидер и се приравнява с МЕЧ и „Величие, може (..) Ако е казал нещо ново за Боташ, за този 1.5 млн., който отива за Турция – от българските лекари, учители, военни ли да го вземем? Тези стотици милиони, близо милиард, от кои сектори да ги вземем? Той мисли така за мен, но аз за „пътя на копринката“ мога да говоря много повече. (..) Аз президент нямам“, каза още Борисов в парламентарните кулоари.

Подканен от журналист да разкаже за „пътя на копринката“, лидерът на ГЕРБ отвърна: „не искам точно пък на вас да кажа“.

Борисов коментира още, че правителството е много нестабилно и всеки ден има риск от предсрочни избори. „От ден първи казвам, че това е най-нестабилното правителство, защото то е направено само заради това, че след осем избора, държавата беше в катаклизъм – доведен от Радев и неговите хора„, подчерта той, продължавайки с нападките към държавния глава.

Попитан дали ГЕРБ има кандидат за президент, Борисов отговори, че кандидатурата на партията ще бъде обявена „когато му дойде времето“.

Герберският водач говори и по друга актуална тема – за прекратяването на транзита на руски газ. Той заяви, че вместо да работим съвместно с Турция, страната ни сега „отива с изсулени гащи“ да преговаря. „От 1 януари руският втечнен газ ще спре за Европа. От 1 януари, доколкото съм запознат, и тръбният ще спре. Сега е моментът, в който държавите трябва да направят дългосрочни договори за втечнен газ“, каза Борисов.