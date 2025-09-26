Румен Радев към бъдещи зъболекари: Вярвам, че последните промени почват да правят вашия труд по-привлекателен

Днес е вашият ден, очакван с огромно нетърпение и вярвам, че предприетите през последните години промени започват да правят вашия труд по-привлекателен, да създават по-добри условия за професионалната ви реализация. Това сподели президентът Румен Радев пред абсолвенти – бъдещи зъболекари, присъствайки на дипломирането на студенти, завършващи Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в София.

Лекарите по дентална медицина от Випуск 2025 положиха Хипократова клетва по време на тържествена церемония в Националния дворец на културата. Във Випуск 2025 има 13 лекари по дентална медицина, които завършват с отличен успех.

Президентът призна, че е приел поканата да бъде в този важен за тях момент, воден от признателността си към всички тях, посветили живота си на толкова трудна и благородна професия – медицината, изискваща безпределна вяра в човека и в доброто.

„Вярвам в силите ви и искрено ви желая успех„, добави президентът, като благодари на родителите за подкрепата, която са оказвали на студентите.

Той се обърна и с думи на признателност към преподавателския състав и ръководството на факултета и университета за стремежа им към непрекъснатото внедряване на нови технологии и методи на обучение.

Обръщайки се към абсолвентите, президентът подчерта, че на тях се пада честта да трансформират здравеопазването към по-високи стандарти и да градят модерно здравеопазване на европейско ниво.

Държавният глава сподели увереност, че институциите и обществото все повече ще приемат висшето медицинско образование като приоритет и инвестиции в качеството на живот на българите.