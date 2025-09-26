РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Румен Радев към бъдещи зъболекари: Вярвам, че последните промени почват да правят вашия труд по-привлекателен

зъболекари

Днес е вашият ден, очакван с огромно нетърпение и вярвам, че предприетите през последните години промени започват да правят вашия труд по-привлекателен, да създават по-добри условия за професионалната ви реализация. Това сподели президентът Румен Радев пред абсолвенти – бъдещи зъболекари, присъствайки на дипломирането на студенти, завършващи Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в София.

Лекарите по дентална медицина от Випуск 2025 положиха Хипократова клетва по време на тържествена церемония в Националния дворец на културата. Във Випуск 2025 има 13 лекари по дентална медицина, които завършват с отличен успех.

Президентът призна, че е приел поканата да бъде в този важен за тях момент, воден от признателността си към всички тях, посветили живота си на толкова трудна и благородна професия – медицината, изискваща безпределна вяра в човека и в доброто.

Вярвам в силите ви и искрено ви желая успех„, добави президентът, като благодари на родителите за подкрепата, която са оказвали на студентите.

Той се обърна и с думи на признателност към преподавателския състав и ръководството на факултета и университета за стремежа им към непрекъснатото внедряване на нови технологии и методи на обучение.

Обръщайки се към абсолвентите, президентът подчерта, че на тях се пада честта да трансформират здравеопазването към по-високи стандарти и да градят модерно здравеопазване на европейско ниво.

Държавният глава сподели увереност, че институциите и обществото все повече ще приемат висшето медицинско образование като приоритет и инвестиции в качеството на живот на българите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени