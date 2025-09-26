Голямо жури повдигна обвинение срещу дългогодишната цел на Тръмп – бившия директор на ФБР Джеймс Коми

Федерално голямо жури в четвъртък повдигна обвинение срещу Джеймс Б. Коми, бивш директор на ФБР – кулминация на безмилостното настояване на президента Тръмп за възмездие, след като бюрото разследва неговата президентска кампания през 2016 г. за евентуални връзки с Русия.

Коми е обвинен в изтичане на информация към медии, свързано с разследвания на ФБР за предполагаема връзка между предизборната кампания на Тръмп през 2016 г. и руски официални лица, както и отделно разследване за използването на частен имейл сървър от бившия държавен секретар Хилари Клинтън.

След като редовно тестваше границите на американската демокрация във втория си мандат, президентът Доналд Тръмп вече ги разбива – с главоломна скорост.

Министерството на правосъдието в четвъртък 25 септември осигури обвинителен акт срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми, само дни след като Тръмп настоя публично за неговото преследване и уволни прокурор, който отказа да повдигне обвинения срещу политическите му противници.

Президентът предприема бързи и драстични стъпки, за да премахне всякакви препятствия в държавната система, да наложи лоялност, да накаже враговете си и да потисне възможността за публично несъгласие.

Тръмп изгражда система около себе си, която изглежда все по-безпрепятствена, с крайната цел да може да получи всичко, което поиска.

Това е зашеметяващ период – дори по неговите собствени, често шокиращи стандарти.

Най-значимото развитие е очевидния му стремеж да се прицели в политическите си врагове – като Коми, който е водещ пример.

Това е най-сериозният до момента правен ход на администрацията на Тръмп за наказване и унижение на бивш служител, определен като враг от президента, за сметка на процедурните гаранции, създадени да пазят Министерството на правосъдието от политическа намеса.

Във видеоизявление Коми обяви, че е невинен и приветства възможността да се защити в съда:

„Няма да живеем на колене, и вие също не трябва.“

Той цитира и дъщеря си Морийн:

„Страхът е инструмент на тирана… но аз не се страхувам.“

Тръмп приветства новината в Truth Social:

„ПРАВОСЪДИЕ В АМЕРИКА!“

Коми оглавява ФБР от 2013 до 2017 г., когато е уволнен от Тръмп по време на разследването за руска намеса. Това доведе до назначаването на специалния прокурор Робърт Мюлер.

Коми се превърна в един от най-ярките критици на Тръмп, предупреждавайки, че втори мандат на президента е „опасност за всички американци“.

Делото във Вирджиния е едно от три разследвания на администрацията срещу него, включително и за предполагаемо укриване на класифицирани документи.

