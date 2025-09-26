Столичната община започна подмяната на осветлението в 14 района на София.

Проектът за модернизация е по Плана за възстановяване и устойчивост и е на стойност над 2,5 млн. лева.

В рамките на проекта за модернизация ще бъдат подменени 5500 стари лампи с нови енергоспестяващи LED осветители. Ще бъде въведена система за автоматично управление, като се очаква да бъде изградена и фотоволтаична инсталация за собствено потребление, която ще захранва осветлението в тунела на пътен възел „Александър Малинов“.

Очакваният ефект, според ръководителя на проекта Красимир Герасимов, е по-безопасна и комфортна градска среда вечер, както и превенция на престъпността чрез по-добро осветление:

„Чрез реализацията на това инвестиционно намерение ще бъдат значително намалени разходите на енергия. Изпълнението ще осигури по-добри условия на живот, светлинен комфорт. Инвестицията е за 2,5 млн. лева. От тях безвъзмездната помощ е приблизително 2 млн. лева. 522 000 лева са от Столичната община“, каза той.

Част от районите, в които ще бъде подменено уличното осветление, са „Изгрев“, „Младост“, „Лозенец“, „Триадица“ и „Овча купел“.

Проектът трябва да приключи в края на януари 2026 г.