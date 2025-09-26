Напредък в отношенията САЩ-Турция

Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че с президента Доналд Тръмп са постигнали „значим напредък“ по редица регионални и двустранни въпроси по време на първата им среща в Белия дом от шест години насам.

Ердоган и Тръмп са обменили мнения за увеличаване на търговията между двете страни, включително преразглеждането на митата. Като част от преговорите, турските авиолинии обявиха поръчка за 75 самолета Boeing 787 и се договориха за 150 самолета 737 MAX.

След разговорите стопанинът на Белия дом предположи, че Турция, която е съюзник в НАТО, ще се съгласи с искането му да спре да купува руски петрол.

Преди срещата двамата лидери посочиха като ключови точки в дневния ред закупуването на изтребители F-16 от Турция и желанието ѝ да преодолее американските санкции, за да може да закупи и по-модерните F-35.

Американският президент подчерта, че може да отмени санкциите, наложени на Турция през 2020 г., по време на първия му мандат, заради придобиването на руски противоракетни системи S-400. Тези санкции отстраниха Анкара от програмата за F-35.