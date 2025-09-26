РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Явор Божанков: Отвратително е ченгета, доносници и агенти на ДС да се грижат за духовното здраве на децата

Няма ли протести, „пациентът е мъртъв“, убеден е Явор Божанков

На протестите у нас им липсват младите хора. Може би не достигаме до тях и проблемът е наш. Но протестите са изключително важни. Протести няма само в Русия, северна Корея и Беларус. В Турция протестират много младежи, които нито могат да ги купят, нито да ги разубедят. А там репресивната мощ на властта е жестока. Ние тук нямаме право да не търсим справедливост и върховенство на закона, това е и български, и европейски проблем.

Русия, страна, която буквално е смазала религията и е напълнила църквата с ченгета, сега продава православни християнски ценности. В България е същото. Тревожното е, че това се подкрепя от образователния министър на ГЕРБ, който настоява децата за се възпитават чрез религия. Отвратително е да видиш как агенти от ДС са загрижени за духовното развитие на децата. Това е проблем.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Явор Божанков: Шансът на демократичната общност е в президентските избори

