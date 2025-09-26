РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Бившият президент на Южна Корея Юн Сук Йол се сдоби с нови обвинения за възпрепятстване на правосъдието

Сваленият от власт президент на Южна Корея Юн Сук Йол се яви в съда за началото на нов процес срещу него по обвинения във възпрепятстване на правосъдието. Това е поредното дело срещу 64-годишния Юн, който вече е подсъдим и за предполагаем опит за метеж чрез въвеждане на военно положение, предаде Ройтерс.

Бившият държавен глава изглеждаше видимо отслабнал и посивял след почти два месеца в ареста. Според прокуратурата той е възпрепятствал следователи, които са се опитвали да го арестуват през януари, когато парламентът отне правомощията му, а той се барикадира в президентския дворец.

Обвиненията са внесени от специален прокурор, назначен през юни, който разшири разследването и срещу бивши министри и военни. Паралелно друг специален прокурор води дело за корупция срещу бившата първа дама.

Юн категорично отрича вината си и твърди, че действията му са били в рамките на правомощията на президент. По обвиненията за възпрепятстване на правосъдието той може да получи над три години затвор, а по делото за опит за метеж го грози доживотен затвор или дори смъртна присъда.

