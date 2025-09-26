РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Забравете за скъпите хапчета за „подобряване на паметта“: Ето какво наистина помага

Онези надценени хранителни добавки за мозъка, които виждате по телевизията, не работят, но има по-евтини и по-прости неща, които може да помогнат.

Големият проблем на индустрията с добавките

Проблемът е, че здравните власти не изисква от производителите на добавки да доказват, че продуктите им работят – стига да не твърдят, че лекуват болести. Това създава „Див запад“ за маркетинга на добавки, насочен особено към възрастните хора, притеснени от когнитивния упадък.

Моделът е ясен: вземете малко научно проучване, преувеличете резултатите, добавете клинично звучащ език, впечатляващи свидетелства и висока цена – и печалбата е гарантирана.

  • B витамини – помагат само при дефицит; иначе ефектът е спорен.
  • Омега-3 – полезни в храната (риба, средиземноморска диета), но добавките не доказват, че спират когнитивен упадък.
  • Гинко билоба – голямо изследване показа, че не предотвратява и не забавя деменцията.
  • Женшен – няма убедителни доказателства.
  • Витамин Е – теоретично полезен, но големи проучвания не потвърждават ефект.
  • L-теанин – с кофеин може да подобри фокуса, но по-добре изпийте зелен чай.
  • Куркумин – има малки обещаващи изследвания, но резултатите не се възпроизвеждат.
  • CDP-холин – може да помогне на хора с вече установени проблеми с паметта, но не и на здрави възрастни.

Какво наистина работи

Най-добрите защитници на мозъка не могат да се сложат в хапче:

  • Яжте повече растения и риба (диета MIND или средиземноморска).
  • Движете се редовно – бързата разходка е по-полезна от скъпи добавки.
  • Спете достатъчно – мозъкът се „прочиства“ през нощта.
  • Контролирайте хроничните заболявания (като високо кръвно и диабет).
  • Поддържайте социални връзки – разговорите са тренировка за мозъка.
  • Ученето през целия живот поддържа невроните активни.

Тези навици не само защитават мозъка, но и често са по-евтини от всяка добавка.

Голямата поука

Истинската инвестиция за мозъка е проста: хранете се балансирано, движете се, спете, свързвайте се с хора и учете нови неща.

