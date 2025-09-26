Каква заплата заслужават депутатите за под 4 минути работен ден?

Спорът между бизнеса и синдикатите за увеличението на минималната работна заплата, която в момента е 1077 лева, е, че ръстът не съответства на производителността на труда и следователно деморализира работещите. Какво да кажем тогава за депутатските заплати и производителността на техния труд? Също така кой друг в държавата може да си позволи безнаказано да отсъства от работа, докато обикаля света като рок звезда?

По данни на националната статистика основната депутатска заплата е 8000 лева и се изчислява на базата на средната работна заплата за последните три месеца на годината.

Върху тази сума депутатите получават и допълнителни възнаграждения. Според парламентарния правилник им се полагат 15% за участие в редовна комисия, а всеки от тях е член поне на една такава комисия. Ако са нейни председатели или заместник-председатели, възнаграждението им се увеличава с още 35 процента.

Научна степен, например “доктор”, добавя други 10% върху основната заплата. Така част от народните представители получават по 12 000 лева всеки месец без значение дали въобще са се появявали в Народното събрание или са се прозявали в залата.

Съвсем нормално е най-висшите позиции в държавата да са по-добре платени от среден управленски персонал в частна фирма. Въпросът е каква производителност стои зад фиша за заплата?

За трети ден тази седмица парламентът не успя да събере кворум и да започне работа. В предварителната програма на депутатите като първа точка беше записано изслушване на годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация. В парламентарния контрол трябваше да участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, както и министрите Мирослав Боршош, Теменужка Петкова, Даниел Митов, Атанас Запрянов и Иван Иванов.

Опозицията отново не се регистрира, а парламентарното мнозинство успя да събере само 111 души при необходим минимум от 121. Така днешното пленарно заседание постави може би световен рекорд. Депутатите „работиха“ под четири минути, като половината от това време беше заето от гласуване за регистрация.

Председателката на парламента Наталия Киселова дори не направи опит за повторна проверка и още след първата закри заседанието. Заседанията в сряда и четвъртък също бяха провалени заради липсата на кворум.

„Не идват на работа – какво да направя. Нашите депутати са в Япония, във Франция, в Съединените щати. Ще ги върнем, днес се прибират„, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Докато развиват „многостранна дипломация“, обикаляйки света, през седмицата те трябваше да приемат доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили. Темата изглежда обаче не им се струва достатъчно важна, а и какво толкова, ако докладът бъде приет следващата седмица. Той няма да избяга.

Крепящият правителството лидер на „Ново начало“ Делян Пеевски не вижда проблем, че тази седмица парламентът не работи, защото има отсъстващи депутати. Съпредседателят на участващата в „Демократична България“ партия „Да, България“ Ивайло Мирчев пък обяви, че причината за липса на кворум е, че мнозинството не иска да приеме и точки на опозицията в дневния ред на Народното събрание.

„Като си много ербаб и не можеш да приемеш дневния ред на едната политическа сила, трябва да си осигуриш кворум„, добави Мирчев и напомни, че в сряда всички теми, предложени от опозиционни партии за разглеждане, бяха отхвърлени.

От „Възраждане“ настояха, че това Народно събрание е изчерпано, а депутатите от мнозинството „са предпочели да са в делегации и по почивки, вместо в пленарната зала„. „Кворумът е задължение на управляващите, председателката на Народното събрание е разписала всички командировки, сега се опитва да събере кворум„, посочват от партията.

Началото на новия политически сезон започна на куц крак. Ако от политическите сили в парламента не бъде изискана строга отчетност или поне да задължат хората си да се явяват на работа, нищо чудно скоро пак да ходим на избори.