Electronic Arts се готви за изкупуване и излизане от борсата за 50 млрд. долара

Electronic Arts (EA) е близо до сделка за приватизация чрез обратно изкупуване на акции на стойност приблизително 50 милиарда долара. Инвестиционната фирма Silver Lake, саудитският суверенен фонд (PIF) и няколко други инвеститори участват в сделката, съобщава The Wall Street Journal.

Новината предизвика рязко покачване на акциите на EA, като ги повиши с 15 процента. Слуховете сочат, че официално обявяване може да се състои още следващата седмица. Ако бъде постигнато споразумение, това би била най-голямата сделка от този вид в историята.

Очаква се инвеститорите да закупят всички акции на EA,

включително тези, притежавани от индивидуални акционери. След приключване на сделката компанията ще бъде делистната. Такива решения обикновено се вземат, когато даден бизнес се счита за подценен и ръководството търси по-голяма гъвкавост в управлението без натиск от публичните пазари.

Саудитският суверенен фонд, който разширява присъствието си в гейминг индустрията

като част от стратегията си „Визия 2030“, участва активно в сделката. През последните години фондът инвестира в Electronic Arts, Take-Two Interactive, Activision Blizzard и Nintendo, придоби контрол над ESL FACEIT Group и закупи мобилния издател Scopely за 4.9 милиарда долара. Общите планирани инвестиции в сектора до 2030 г. се оценяват на 38 милиарда долара.

Американската компания за видеоигри Electronic Arts Inc. е с централен офис в Редууд Сити, Калифорния. Основана през май 1982 г. от бившия служител на Apple Трип Хокинс, компанията е пионер в ранната индустрия за домашни компютърни игри и промотира дизайнерите и програмистите, отговорни за нейните игри, като „софтуерни художници“. EA публикува множество игри и някои софтуерни продукти за персонални компютри, всички от които са разработени от външни лица или групи до Skate or Die! от 1987 година. Компанията се насочва към вътрешни игрови студия, често чрез придобивания, като например Distinctive Software, която става EA Canada през 1991 година.

В 21-ви век EA разработва и публикува игри на утвърдени франчайзи,

включително Battlefield, Need for Speed, The Sims, Medal of Honor, Command & Conquer, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Army of Two, Apex Legends и Star Wars, както и заглавията на EA Sports FC, FIFA, Madden NFL, NBA Live, NHL, PGA и UFC. От 2022 г. насам техните настолни заглавия се появяват в самостоятелно разработеното приложение EA, онлайн платформа за дигитално разпространение на игри за персонални компютри и пряк конкурент на Steam на Valve и Epic Games Store. EA също така притежава и управлява големи гейминг студия като BioWare, Criterion Games, DICE, Motive Studio и Respawn Entertainment.