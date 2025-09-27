РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ФИФА представи талисманите за Световното първенство през 2026 година

фифа джани инфантино

Международната федерация по футбол (ФИФА) представи талисманите за Световното първенство през 2026 година. Турнирът ще се проведе в три страни – Канада, Съединените щати и Мексико.

Всеки талисман символизира една от страните домакин. Канада е представена от вратаря Мейпъл Лоса, Мексико от нападателя Заю Ягуара, а Съединените щати от защитника Клъч Белоглавия орел. Президентът на ФИФА Джани Инфантино отбеляза, че талисманите са „пълни с радост, енергия и дух на единство, точно както самото Световно първенство“.

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли. За първи път ще участват 48 отбора.

Мейпъл™ Лосът

maple mejpal™ losat talisman

Мейпъл Лосът е роден, за да скита, пътувайки из всички провинции и територии на Канада, докато се свързва с хората и прегръща богатата култура на страната. Обичащ уличния стил артист, музикален ентусиаст и отдаден вратар, Мейпъл намира цел чрез креативност, устойчивост и безкомпромисна индивидуалност. С усет за легендарни спасявания и сърце, изпълнено със сила и лидерство, Мейпъл съчетава безкрайни истории и неудържим усет.

Заю™ Ягуарът

zayu zayu™ yaguarat talisman

Заю Ягуарът, от джунглите на южно Мексико, въплъщава богатото наследство и жизнения дух на страната. С име, вдъхновено от единство, сила и радост, Заю се трансформира на терена като нападател, демонстрирайки изключителна изобретателност и ловкост, които сплашват защитниците. Извън терена Заю прегръща мексиканската култура чрез танци, храна и традиции, обединявайки хората отвъд границите със страст и гордост. Повече от спортист, Заю е символ на културно празненство и връзка, носещ сърцето на Мексико с гордост.

Clutch™ Плешивият орел

clutch clutch™ pleshiviyat orel talisman

Клъч Плешивият орел притежава неутолима жажда за приключения, рее се из Съединените щати и прегръща всяка култура, игра и момент с безгранично любопитство и оптимизъм. Безстрашен на терена и вдъхновяващ извън него, Клъч води с действие – сплотява съотборниците си, повдига духа и превръща всяко предизвикателство във възможност да се издигнеш по-високо. Социален запален и спортен фанатик, Клъч, подобно на всички велики полузащитници, обединява хората, където и да отидат, доказвайки, че истинският полет е свързан с цел, страст и игра.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени