Международната федерация по футбол (ФИФА) представи талисманите за Световното първенство през 2026 година. Турнирът ще се проведе в три страни – Канада, Съединените щати и Мексико.

Всеки талисман символизира една от страните домакин. Канада е представена от вратаря Мейпъл Лоса, Мексико от нападателя Заю Ягуара, а Съединените щати от защитника Клъч Белоглавия орел. Президентът на ФИФА Джани Инфантино отбеляза, че талисманите са „пълни с радост, енергия и дух на единство, точно както самото Световно първенство“.

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли. За първи път ще участват 48 отбора.

Мейпъл™ Лосът

Мейпъл Лосът е роден, за да скита, пътувайки из всички провинции и територии на Канада, докато се свързва с хората и прегръща богатата култура на страната. Обичащ уличния стил артист, музикален ентусиаст и отдаден вратар, Мейпъл намира цел чрез креативност, устойчивост и безкомпромисна индивидуалност. С усет за легендарни спасявания и сърце, изпълнено със сила и лидерство, Мейпъл съчетава безкрайни истории и неудържим усет.

Заю™ Ягуарът

Заю Ягуарът, от джунглите на южно Мексико, въплъщава богатото наследство и жизнения дух на страната. С име, вдъхновено от единство, сила и радост, Заю се трансформира на терена като нападател, демонстрирайки изключителна изобретателност и ловкост, които сплашват защитниците. Извън терена Заю прегръща мексиканската култура чрез танци, храна и традиции, обединявайки хората отвъд границите със страст и гордост. Повече от спортист, Заю е символ на културно празненство и връзка, носещ сърцето на Мексико с гордост.

Clutch™ Плешивият орел

Клъч Плешивият орел притежава неутолима жажда за приключения, рее се из Съединените щати и прегръща всяка култура, игра и момент с безгранично любопитство и оптимизъм. Безстрашен на терена и вдъхновяващ извън него, Клъч води с действие – сплотява съотборниците си, повдига духа и превръща всяко предизвикателство във възможност да се издигнеш по-високо. Социален запален и спортен фанатик, Клъч, подобно на всички велики полузащитници, обединява хората, където и да отидат, доказвайки, че истинският полет е свързан с цел, страст и игра.