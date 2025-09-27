САЩ отложиха санкциите срещу сръбската НИС за седми път

САЩ отложиха налагането на санкции срещу руско-сръбската петролна компания „Нафтна индустрия Србије“ (НИС) – Нови Сад. Отлагането беше разрешено до 8-9 октомври, съобщи Радио и телевизия Сърбия (RTS).

Предишното отлагане беше в сила до 26 септември. Ден преди това сръбският президент Александър Вучич обяви на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че Министерството на финансите на САЩ е удължило отлагането. Сръбското радио уточни, че американските власти са взели решението след разговори с президента Вучич.

Това осемдневно отлагане ще бъде седмият път,

в който американската страна отлага прилагането на санкции срещу сръбската компания.

НИС беше поставена в списъка със санкции на САЩ в началото на януари тази година поради връзката си с руската компания „Газпром нефт“, която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна. Припомняме, че най-големи акционери бяха „Газпром нефт“ (44.85%) и „Газпром“ (11.3%), а Сърбия притежава 29.87 процента.

„Газпром“ на практика се е оттеглила от собствеността на петролната компания НИС, след като акциите ѝ бяха поети от руската компания „Интелиджънс“ (Intelligence), стана ясно преди дни от данни на Белградската фондова борса.

През януари САЩ добавиха „Газпром нефт“ и приблизително 20 от нейните дъщерни дружества, включително НИС, към списъка си със санкции. Впоследствие санкциите срещу сръбската компания бяха отлагани няколко пъти.

Основните дейности на сръбската компания са проучване, производство и рафиниране на петрол и природен газ, продажба и дистрибуция на широка гама от петролни и газови продукти, както и изпълнение на енергийни и нефтохимически проекти. Основните производствени мощности на НИС се намират в Република Сърбия, а дъщерни дружества и представителства са създадени в Босна и Херцеговина, България, Румъния, Русия и Ангола.