РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

САЩ отложиха санкциите срещу сръбската НИС за седми път

НИС NIS Нови Сад офис

САЩ отложиха налагането на санкции срещу руско-сръбската петролна компания „Нафтна индустрия Србије“ (НИС) – Нови Сад. Отлагането беше разрешено до 8-9 октомври, съобщи Радио и телевизия Сърбия (RTS).

Предишното отлагане беше в сила до 26 септември. Ден преди това сръбският президент Александър Вучич обяви на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че Министерството на финансите на САЩ е удължило отлагането. Сръбското радио уточни, че американските власти са взели решението след разговори с президента Вучич.

Това осемдневно отлагане ще бъде седмият път,

в който американската страна отлага прилагането на санкции срещу сръбската компания.

НИС беше поставена в списъка със санкции на САЩ в началото на януари тази година поради връзката си с руската компания „Газпром нефт“, която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна. Припомняме, че най-големи акционери бяха „Газпром нефт“ (44.85%) и „Газпром“ (11.3%), а Сърбия притежава 29.87 процента. 

„Газпром“ на практика се е оттеглила от собствеността на петролната компания НИС, след като акциите ѝ бяха поети от руската компания „Интелиджънс“ (Intelligence), стана ясно преди дни от данни на Белградската фондова борса.

През януари САЩ добавиха „Газпром нефт“ и приблизително 20 от нейните дъщерни дружества, включително НИС, към списъка си със санкции. Впоследствие санкциите срещу сръбската компания бяха отлагани няколко пъти. 

НИС NIS бензиностанция

Основните дейности на сръбската компания са проучване, производство и рафиниране на петрол и природен газ, продажба и дистрибуция на широка гама от петролни и газови продукти, както и изпълнение на енергийни и нефтохимически проекти. Основните производствени мощности на НИС се намират в Република Сърбия, а дъщерни дружества и представителства са създадени в Босна и Херцеговина, България, Румъния, Русия и Ангола.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени