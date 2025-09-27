Ирак може да увеличи износа на петрол

Ирак може да увеличи износа си на петрол след възобновяване на производството на петрол в автономния регион на Ирак чрез петролопровод до турското пристанище Джейхан. Това заяви Мохамед ал-Наджар, представител на Арабската република в ОПЕК, пред иракската информационна агенция INA.

„Ирак ще може да изнася повече, отколкото в момента, след възстановяването на петролопровода Джейхан, както и благодарение на планираните проекти в Басра. Ако те бъдат реализирани, това може да добави един милион барела“, отбелязва той.

Според ал-Наджар,

„страните от ОПЕК имат право да поискат увеличение на квотите си,

особено като се има предвид, че имат проекти, които са довели до увеличаване на производствения им капацитет“. Той обясни, че „при увеличаване на квотата трябва да се вземат предвид редица фактори, включително дали световният пазар може да се справи с допълнителните обеми или това ще доведе до свръхпредлагане и съответно до по-ниски цени“.

В момента Ирак изнася 3.4 милиона барела на ден от общо производство от 4 милиона.

На 27 септември първата пратка петрол, произведен в находища в региона на Иракски Кюрдистан, пристигна по тръбопровод до турското пристанище Джейхан след повече от двегодишно прекъсване. Възобновяването на износа на суров петрол стана възможно благодарение на споразумение между централното иракско правителство, властите в Ербил и петролните компании, подписано на 25 септември. Според иракския премиер Мохамед ал-Судани, Багдад и Ербил „са постигнали историческо споразумение“, което „ще осигури справедливо разпределение на ресурсите, ще диверсифицира експортните пазари и ще стимулира инвестициите“.

Доставките на петрол по тръбопровода Киркук-Джейхан бяха спрени през март 2023 г.,

след като Ирак спечели международно съдебно дело срещу Турция, което се водеше от 2014 г., относно износа на петрол от Иракски Кюрдистан. Основното оплакване на Багдад беше, че турската държавна петролна и газова компания BOTAS е изнасяла петрол от иракски Кюрдистан за световния пазар без официалното разрешение и съгласие на иракското правителство.