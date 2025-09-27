Еврото има потенциал да продължи възхода си над 1.20 щ. долара, прогнозира Уолстрийт

Най-мощният подем на еврото от 2017-а насам има потенциал да продължи, прогнозират анализатори на банки от Уолстрийт. Според тях, повсеместният обрат на стратегията на глобалните инвеститори да застраховат позициите си в зелени пари скоро ще изкачи единната европейска парична единица над 1.20 щ. долара. Намаляващите лихвени проценти на Съединените щати също може да подгрее нова възходяща атака на еврото към долара, допълват стратезите.

Еврото е поскъпнало с над 12% спрямо американската валута през тази година, тъй като комбинацията от подновен оптимизъм за растежа на еврозоната и опасенията от програмата на стопанина на Белия дом Доналд Тръмп създаде феномена, наречен „глобален евро момент“, от шефката на Европейската централна банка Кристин Лагард.

Преди дни през септември общата европейска парична единица проби равнището 1.19 долара – най-високото му постижение за последните четири години. Големите инвестиционни банки, включително „Голдман Сакс“, „Джей Пи Морган“ и „Ю Би Ес“, смятат, че еврото, което оттогава се понижи до 1,17 долара, ще премине прага от 1,20 долара през следващите месеци, тъй като Федералният резерв ще продължи да намалява лихвените проценти, респективно ще заличи част от привлекателността на доларовите активи.

Най-значителният фактор за поскъпването на единната европейска валута обаче е бързината, с която инвеститорите хеджират експозицията си към зелените пари чрез договори, които на практика са залог на еврото спрямо долара. По-специално, големите пенсионни фондове в някои страни вдигат застрахователните нива щатската парична единица от ниска база, отбелязват анализатори.

„Току-що видяхме върха на айсберга“ на глобалните инвеститори, които хеджират експозицията си към долара, коментира Питър Шафрик, глобален макростратег в RBC Capital Markets. „Това е водещата причина за слабостта на долара, която наблюдавахме, и предстои още“, добавя той.

„Голдман Сакс“ очаква еврото да достигне 1.25 долара през следващите 12 месеца. Предвиждането на „Джей Пи Морган“ е за 1.22 долара за едно евро до март 2026-а, а на „Ю Би Ес“ – 1.23 долара преди края на тази година. Усреднената прогноза на инвестиционните банки показва, че единната валута ще премине нивото от 1.20 долара през третото тримесечие на 2026-а, по оценки, събрани от агенция „Блумбърг“. Това би затруднило износителите от региона и би поставило на изпитание позицията на ЕЦБ за поскъпването на валутата.

Европейските износители вече алармираха за удара върху печалбите им от силното евро и предупредиха, че продължителният възход на валутата ще им натежи по-сериозно. Пробивът на еврото над 1,20 долара също би повдигнал въпроси пред европейските централни банкери дали трябва да се съобразят със свалянето на лихвените проценти, за да ограничат общата парична единица, предвид потенциала за натиск върху инфлацията от силното евро. Котировката 1.20 долара все още е „линия в пясъка“ за паричните стратези на ЕЦБ, смята Томаш Виеладек, главен европейски макростратег в T Rowe Price.

Заместник председателят на ЕЦБ Луис де Гиндос заяви през юли, че валутен курс над 1.20 долара би бил „много по-сложен“. Но Доминик Бънинг – ръководител на отдела за валутната стратегия за Г-10 в „Номура“ – е на мнение, че бавното покачване на валутния курс би било по-малко тревожно за паричните експерти, защото би могло да помогне за компенсиране на инфлационния натиск, произтичащ от нарастващото икономическо търсене. По-голямото безпокойство за Бънинг е „ако еврото се покачва бързо в момент, когато вътрешното търсене отслабва и следователно силата на валутата изостря дезинфлационните тенденции“.

Някои банки обаче са на противоположно мнение за бъдещия път на единната европейска парична единица. Например, „Ситигруп“ прогнозира, че еврото ще падне до 1.10 щ. долара през следващите шест до дванадесет месеца „ако има признаци за потенциално ускоряване на икономическата активност в САЩ“. В дългосрочен план други посочват по-широка диверсификация от доларовите активи, което се очаква да е от полза за еврото.

Централните банки възнамеряват да увеличат своите вложения във валутата на еврозоната през следващите няколко години, според проучване, публикувано през юни от мозъчния тръст OMFIF. „Поскъпването на еврото има структурен произход, тъй като мениджърите на резервна валута започват да се оттеглят от Съединените щати, а Федералният резерв намалява лихвените проценти“, подчертава Виеладек.

Еврото приключи тазседмичната си междубанкова валутна търговия с котировка 1.1703 щ. долара.