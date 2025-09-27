РЕГИСТРИРАЙ СЕ
В УНСС ще има Институт за изкуствен интелект в икономиката

унсс

Два нови института ще бъдат открити в структурата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – Институт за изкуствен интелект в икономиката и Институт за повишаване на научноизследователския капацитет в областта на ядрената индустрия и ядрената сигурност. Искането от висшето училище беше одобрено от правителството.

Основен мотив за откриването на Институт за изкуствен интелект в икономиката е, че изкуственият интелект се превръща в ключов двигател на икономическия растеж, иновациите и конкурентното предимство. 

Институтът ще обедини експертизи от областите на икономиката, информатиката, бизнеса и социалните науки.

В него ще се разработват иновативни решения за предизвикателствата на съвременния свят – от автоматизация на финансовите процеси до прогнозиране на икономически кризи и оптимизиране на бизнес стратегиите. 

Все повече нидерландски бизнеси използват изкуствен интелект

Институтът ще включва лаборатории за машинно обучение, големи данни и икономическо моделиране, център за трансфер на технологии за връзка между науката, бизнеса и публичната администрация и образователен хъб с курсове и краткосрочни програми за обучение и сертифициране на студенти и специалисти.

Другото ново звено в УНСС е Институтът за повишаване на научноизследователския капацитет в областта на ядрената индустрия и ядрената сигурност, който ще надгради дейността на съществуващия Център за подкрепа на ядрената сигурност. То ще предостави институционална платформа за провеждане на специализирани обучения и международни семинари и разработване на политики и регулаторни инструменти в областта на ядрената сигурност. Институтът ще си сътрудничи с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и други международни партньори.

