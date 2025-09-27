Няма да се откажем, заяви Асен Василев пред общото събрание на „Продължаваме промяната“

Това, което мога да ви обещая, е, че няма да се откажем, докато не видим една богата, справедлива България, в която сме горди с миналото си, щастливи в настоящето си и спокойни за бъдещето си, заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред Общото събрание на партията. Днес и утре делегатите избират нови ръководни органи и приема политическа платформа и промени в Устава.

Трябва да покажем, че както в последните три години, така и занапред, България не е обречена да бъде на последно място, каза той.

Не е битка, това е война и тя ще бъде много дълга, защото врагът е много силно окопан, заяви Василев. „Представете си какво е на някого да му спрете 3-4-5 млрд., които всяка година взема и разпределя, за да поддържа машината, която го подкрепя и му печели изборите годишно.“