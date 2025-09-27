РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Няма да се откажем, заяви Асен Василев пред общото събрание на „Продължаваме промяната“

Върви натиск кметове и общинари на ПП да сменят боята, заяви Асен Василев

Това, което мога да ви обещая, е, че няма да се откажем, докато не видим една богата, справедлива България, в която сме горди с миналото си, щастливи в настоящето си и спокойни за бъдещето си, заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред Общото събрание на партията. Днес и утре делегатите избират нови ръководни органи и приема политическа платформа и промени в Устава. 

Трябва да покажем, че както в последните три години, така и занапред, България не е обречена да бъде на последно място, каза той.

Не е битка, това е война и тя ще бъде много дълга, защото врагът е много силно окопан, заяви Василев. „Представете си какво е на някого да му спрете 3-4-5 млрд., които всяка година взема и разпределя, за да поддържа машината, която го подкрепя и му печели изборите годишно.“ 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени