София отбелязва Световния ден на туризма с безплатни устойчиви турове

На 27 септември Visit Sofia (Общинско предприятие „Туризъм“ към Столична община) ще отбележи Световния ден на туризма с програма от 17 напълно безплатни обиколки. Всички маршрути са пешеходни или с градски транспорт – малка стъпка към по-устойчиво пътуване и опазване на околната среда.

Под мотото „Туризъм и устойчива трансформация“ Visit Sofia кани жители и гости да опознаят столицата чрез устойчиви и вдъхновяващи турове.

Сред акцентите в програмата са:

Тур в Националния дворец на културата – с професионален гид, начало в 10:30, 13:00 и 15:30 ч., продължителност около 2 часа (с предварителна регистрация).

Пешеходна обиколка „София за начинаещи в 55 стъпки“ – начало в 10:00 ч. от мавзолей-гробница на Княз Александър I Батенберг, продължителност около 1 ч. и 50 мин. (с регистрация).

Тур с ретро трамвай– с начална точка Централна автогара на всеки час между 12:00 и 15:00 ч., маршрут Централна автогара – пл. „Журналист“. Продължителност 60 минути. Достъпът е свободен до запълване на местата.

Тур с двуетажен автобус – с гид, начална спирка пл. „Свети Александър Невски“. Тръгвания на всеки час от 10:00 до 18:00 ч., продължителност 40–50 минути. Свободен достъп до запълване на местата.

„Световният ден на туризма е повод да покажем, че устойчивото пътуване може да бъде вдъхновяващо, достъпно и забавно. София предлага богат избор от маршрути, които съчетават култура, история и грижа за околната среда“, споделят от Visit Sofia.

Съвети за участниците:

Изберете придвижване пеша или с градски транспорт.

Носете бутилка за многократна употреба.

Открийте чешмите и зелените кътчета на София.

Програмата е отворена за всички – семейства, приятели или индивидуални посетители – за да отпразнуваме заедно Международния ден на туризма в София.