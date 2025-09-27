РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

В свят на разделение и конфликти е по-належащо от всякога да се обединим

оон росен желязков

В България, в сърцето на нашата идентичност е истината, че „Съединението прави силата“. Днес, в свят, разтърсен от разделение и конфликти, този принцип се усеща по-належащ от всякога. Предизвикателствата, пред които сме изправени, изискват единен отговор. Българското кредо е посланието, което отправяме към света: надеждата не е в изолацията, а в обединението.

С това встъпление министър-председателят Росен Желязков започна националното си изказване в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. Желязков потвърди ангажимента на страната ни към ефективен мултилатерализъм и към международния ред, основан на правила – с ООН в основата си като платформа за диалог и мир. Премиерът изтъкна, че от началото на своето членство,

вече 70 години България съблюдава идеалите на ООН и допринася за поддържането на мира,

устойчивото развитие и защитата на човешките правата.

Министър-председателят Росен Желязков изрази пълната подкрепа на България относно инициативата на генералния секретар на Организацията на обединените нации за реформи  „ООН-80“ . Според премиера Съветът за сигурност трябва да бъде реформиран, включително да има по-справедлив баланс в членството, като едно допълнително непостоянно място бъде предоставено на Източноевропейската група.

Необходими са и ограничения върху злоупотребата с вето. Общото събрание трябва да остане сърцето на тази Организация – нашият общ форум за диалог и вземане на решения, добави още Желязков.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени