В свят на разделение и конфликти е по-належащо от всякога да се обединим

В България, в сърцето на нашата идентичност е истината, че „Съединението прави силата“. Днес, в свят, разтърсен от разделение и конфликти, този принцип се усеща по-належащ от всякога. Предизвикателствата, пред които сме изправени, изискват единен отговор. Българското кредо е посланието, което отправяме към света: надеждата не е в изолацията, а в обединението.

С това встъпление министър-председателят Росен Желязков започна националното си изказване в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. Желязков потвърди ангажимента на страната ни към ефективен мултилатерализъм и към международния ред, основан на правила – с ООН в основата си като платформа за диалог и мир. Премиерът изтъкна, че от началото на своето членство,

вече 70 години България съблюдава идеалите на ООН и допринася за поддържането на мира,

устойчивото развитие и защитата на човешките правата.

Министър-председателят Росен Желязков изрази пълната подкрепа на България относно инициативата на генералния секретар на Организацията на обединените нации за реформи „ООН-80“ . Според премиера Съветът за сигурност трябва да бъде реформиран, включително да има по-справедлив баланс в членството, като едно допълнително непостоянно място бъде предоставено на Източноевропейската група.

Необходими са и ограничения върху злоупотребата с вето. Общото събрание трябва да остане сърцето на тази Организация – нашият общ форум за диалог и вземане на решения, добави още Желязков.