Установени са 29 водачи, шофирали след употреба на алкохол и наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. Общо 15 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0.5 до 1.2 промила, а други 11 – с над 1.2 на 1000, един водач е отказал тестване, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират трима, един е отказал тестване.

Общо 13 028 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата.

Извършен е контрол на 15 517 водачи и пътници.

Съставени са 3751 фиша и 580 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.