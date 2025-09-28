Денят по диагонал – 28 септември 2025 г.

Във втория заключителен ден Общото събрание на „Продължаваме промяната“ избра новия Изпълнителен съвет на партията. По-рано през деня за председател на формацията беше избран Асен Василев. Той обяви, че Изпълнителният съвет е почти изцяло обновен. От общо 13 члена в него има само трима от предишния му състав и 10 нови попълнения. „За мен е изключителна чест да работя с тези хора, защото те дават душа и сърце за България“, заяви на брифинг Василев.

Работещият модел е да се опрем на широк демократичен кръг. Неговата роля е да даде рамката и органите, които да произведат предварителния избор на кандидата за президент. Гениалното в политиката е да кажеш много с малко думи и да бъдеш разбираем за всички. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Дени Вилньов, режисьорът на новия филм за Джеймс Бонд, ще избере за главната роля сравнително неизвестни британски актьори, за да осигури „свежо лице“. Според източници, режисьорът смята идеалния избор за „неизвестен британец“ на около 30 години, който би играл „тъп инструмент“, смъртоносна, но „изключително скучна, безинтересна личност, която има нещо значимо в себе си“. Междувременно, както отбелязва Deadline, заявените характеристики на следващия 007 елиминират почти всички споменати по-рано кандидати за ролята.

Китайският президент Си Дзинпин ще постави условия на Тръмп за сключване на търговска сделка. Той планира да направи опит да промени позицията на американския президент Доналд Тръмп относно независимостта на Тайван, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници от американското правителство. „Тъй като президентът на САЩ изрази интерес към сключване на икономическо споразумение с Китай през следващата година, Си Дзинпин планира да окаже натиск върху американския си колега да обяви официално, че САЩ „се противопоставят“ на независимостта на Тайван“, пише изданието.

Глобалните инвеститори вложиха 15.5 милиарда долара в златни борсово търгувани фондове (ETF) през септември, което е вторият най-висок общ обем в историята. Цените на златото редовно достигат рекордни върхове, приближавайки се до 3800 долара за тройунция. През последните четири седмици такива фондове са привлекли 15.5 милиарда долара инвестиции в сравнение с 2.9 милиарда долара през август.