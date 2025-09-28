Най-високият мост в света беше открит в Китай. Висящият мост над дефилето Хуадзян в китайската провинция Гуейджоу беше отворен за движение. Разстоянието от мостовата платформа до дъното на дефилето, през което тече река Бейпан, е 625 метра, което прави новия мост най-високият в света, според CNA.

Строителството на моста през дефилето Хуадзян е отнело три години и девет месеца, струвайки 2 милиарда юана (приблизително 280 милиона долара). Мостът е дълъг 2.9 километра.

Местните власти казват, че

новият мост намалява времето за пътуване от едната страна на дефилето до другата „от два часа на две минути“,

а стартирането на проекта подобрява регионалната транспортна мрежа и „дава нов тласък на икономическото и социално развитие на региона“.

В същата провинция се намира и предишният мост с най-висок резултат в света – мостът Дуге (565 метра), който пресича дефиле с приток на река Бейпан, течащ по дъното му.

Мостът Дуге, наричан още мостът Бейпандзян, е четирилентов въжен мост на границата между провинциите Гуейджоу и Юнан в Китай. Той пресича дълбокото дефиле на река Нижу (приток на Бейпан), близо до град Дуге.

Мостът е бил най-високият в света, като пътната платформа се е намирала на над 565 метра над дъното на дефилето, до 28 септември 2025 г., когато е надминат от моста Хуадзян Каньон, който пресича река Бейпан на около 200 километра надолу по течението. Мостът е част от магистралата G56 Ханджоу-Руили между Цюйджин и Лиупаншуй. Източната кула е с височина 269 м (883 фута), което я прави една от най-високите в света, въпреки че е със 74 м (243 фута) по-ниска от най-високия кей на виадукта Мийо от 2004 година.

Като цяло, според китайските власти, провинция Гуейджоу е дом на почти половината от 100-те най-високи моста в света.