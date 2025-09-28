РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Новият Джеймс Бонд ще бъде изигран от „неизвестен млад британец“

Denis Villeneuve Дени Вилньов канадски режисьор сценарист

Deadline, позовавайки се на източници, съобщава, че Дени Вилньов, режисьорът на новия филм за Джеймс Бонд, ще избере за главната роля сравнително неизвестни британски актьори, за да осигури „свежо лице“. Според източници, режисьорът смята идеалния избор за „неизвестен британец“ на около 30 години, който би играл „тъп инструмент“, смъртоносна, но „изключително скучна, безинтересна личност, която има нещо значимо в себе си“.

Междувременно, както отбелязва Deadline, заявените характеристики на следващия 007 елиминират почти всички споменати по-рано кандидати за ролята. Например, Тимоти Шаламе, Остин Бътлър и Джейкъб Елорди са на правилната възраст, но не са британци. 

Глен Пауъл е американец и е на грешната възраст. 

Том Харди, Идрис Елба и Хенри Кавил са британци, но вече са „твърде стари“. 

Освен това, когато снимките започнат, планирани за 2027 г., двама други подходящи кандидати – британските актьори Арън Тейлър-Джонсън и Джак Лоудън – вече ще бъдат на 37 години, което също поставя под съмнение тяхното участие.

Междувременно източници съобщават на Deadline, че вече са получили огромен брой оферти от различни актьори, заинтересовани да участват във филма. „Всички, чиито имена сте чували, и много, чиито имена никой не знае“, цитира изданието. „Бяхме напълно затрупани. Но разберете, кастингът все още не е започнал и няма да започне, докато Денис не завърши „Дюн 3“.

