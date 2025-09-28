Десет нови попълнения в Националния съвет на „Продължаваме промяната“

Във втория заключителен ден Общото събрание на „Продължаваме промяната“ избра новия Изпълнителен съвет на партията.

По-рано през деня за председател на формацията беше избран Асен Василев. Той обяви, че Изпълнителният съвет е почти изцяло обновен. От общо 13 члена в него има само трима от предишния му състав и 10 нови попълнения. „За мен е изключителна чест да работя с тези хора, защото те дават душа и сърце за България“, заяви на брифинг Василев.

В новия Изпълнителен съвет влизат:

▫️Николай Денков

▫️Методи Байкушев

▫️Благомир Коцев

▫️Васил Пандов

▫️Михал Камбарев

▫️Стою Стоев

▫️Ивайло Шотев

▫️Богдан Богданов

▫️Венко Сабрутев

▫️Вяра Тодева

▫️Тони Стойчева

▫️Татяна Султанова

Кирил Петков ще бъде в Националния съвет на „Продължаваме промяна“, като в момента тече избора на този партиен орган, каза Асен Василев. Лена Бориславова също е кандидат за член Националния съвет на партията и според Асен Василев сигурно и тя също ще бъде избрана.