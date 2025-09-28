РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Мебели хамелеони или когато има невидима връзка между хората и предметите

В дизайнерските си проекти британецът Джейкъб Уолс използва широк спектър материали от традиционните дърво и стъкло до намерени захвърлени предмети и промишлени отпадъци. Но при последния си експеримент – от 2025 г. – той е създал седалки, които променят цвета си при докосване. Името на тези мебели хамелеони е дизайнерски мебели Pangolin.

Беше ми интересно да създам наистина живи мебели, които не просто запълват пространството, но и си взаимодействат с него, реагирайки на промените“ – така описва идеята си за колекцията дизайнерски мебели Pangolin нейният автор Джейкъб Уолс.
Колекцията се състои от различни по дължина пейки с дървени крака и стоманен скелет, запълнен с модули от отпадъчен заводски пенопласт.

Ключовата особеност на колекцията е нанесеното върху тапицерията покритие, благодарение на което при промени на температурата мебелите реагират с промяна на цвета.

Джейкъб Уолс не работи самоцелно с термохромния оцветител и има конкретна философия за приложението му в мебелния дизайн.

Джейкъб Уолс е лондонски художник и дизайнер, специализирал се в създаването на скулптури и мебели. Неговата междудисциплинарна практика изследва сложните взаимоотношения между човека, обекта и пространството, като често отправя предизвикателство към стереотипите и традиционните роли на предметите.

Колекцията дизайнерски мебели Pangolin – е дипломната работа на Уолс в Централния колеж по изкуства и дизайн „Свети Мартин“ (Central Saint Martins).

Главната особеност на тези мебели се състои в това, че тапицерията им е оцветена с термохромен оцветител, реагиращ на докосване. Молекулите на оцветителя променят структурата си под въздействието на топлина, в резултат на което по различен начин отразяват светлината и се възприемат от човешкото око в различни цветове. За да не се напуква слоят боя след изсъхването му върху повърхността на мебелите, Уолс смесил цветните пигменти с еластично свързващо вещество.

По думите на дизайнера прилагането на разработеното от него покритие може да се превърне в нова тенденция в дизайна на мебели.

Доколкото зная, такъв подход още не е бил прилаган в мебелното производство, повечето изделия, покрити с термохромни оцветители, сега са или плоски, или текстилни. Прилагането на тези бои за оцветяване на триизмерни обекти от пенопласт открива нови перспективи в използването на цветовете при производството на мебели“, отбелязва Уолс.

Всяка секция от пейките била боядисана отделно, за да се получи деликатен преход на цветовите нюанси по цялата повърхност. Според замисъла на дизайнера промяната на цвета на мебелите е важна не само в естетическо отношение. Благодарение на тази особеност мебелите се превръщат същевременно и в интерактивна инсталация, а ползвателите се включват в дизайнерския процес – топлината от телата им създава временни шарки по повърхността.

Една от главните цели на работата ми беше разкриването на невидимите връзки между хората и предметите“ – добави авторът на колекцията Pangolin – Джейкъб Уолс.

