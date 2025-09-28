Инвестициите в златни ETF-и достигнаха рекордно високо ниво

Глобалните инвеститори вложиха 15.5 милиарда долара в златни борсово търгувани фондове (ETF) през септември, което е вторият най-висок общ обем в историята. Цените на златото редовно достигат рекордни върхове, приближавайки се до 3800 долара за тройунция.

Според оценките, базирани на доклад на Bank of America (включително данни от EPFR), нетните инвестиции в златни ETF-и за седмицата, завършваща на 24 септември, възлизат на 3.6 милиарда долара. Това е с 1.6 милиарда долара повече от предходната седмица. През последните четири седмици такива фондове са привлекли 15.5 милиарда долара инвестиции в сравнение с 2.9 милиарда долара през август.

Анализаторите очакват цената на благородния метал да надхвърли 4000 долара за унция.

Глобалният инвестиционен стратег на JP Morgan Private Bank Вейхенг Чен не изключва възможността цената да се повиши до 4150 долара за унция до средата на следващата година, повлияна от намаляването на лихвения процент от Федералния резерв.