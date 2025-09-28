РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Повечето плодове и зеленчуци поевтиняват на борсата

Лятното поевтиняване на сезонните зеленчуци ще свали индекса на тържищните цени още

Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите у нас през тази седмица, основни хранителни стоки обаче поскъпват. Това показват данните от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

При зеленчуците най-силно е поевтиняването при тиквичките и краставиците – съответно до 1.35 лева за килограм и до 2.18 лева. Картофите се продават по 1.05 лева.  Зелените чушки се предлагат по 1.79 лева, а червените – по 2.12 лева за килограм. 

Поскъпване обаче има при доматите – с 18.21 на сто до 2.45 лева, и при морковите – с 0.62 на сто до 1.22 лева. 

При плодовете скача цената на прасковите –

до 4.23 лева за килограм. 

Дали прасковите са следващият суперплод?

Поевтиняват дините (до 0.68 лева), гроздето (до 2.96 лева) и ябълките (до 2.74 лева). Пада и цената на лимоните и на борсата се намират по 4.37 лева за килограм.

Вдига се цената на кравето сирене – до 11.95 лева, и на кашкавала тип „Витоша“ –

до 17.78 лева. Прясното мляко поскъпва до 2.29 лева за литър, а кравето масло (пакетче от 125 грама) се предлага вече по 3.12 лева за брой.

Киселото мляко (3 и над 3% масленост) е надолу до 1.37 лева за кофичка от 400 грама.

Цената на едро на замразено пилешко месо скача до 6.95 лева, а на яйцата (размер М) е нагоре до 0.38 лева за брой на едро.

Оризът поскъпва до 3.31 лева за килограм

Цената на олиото обаче пада и вече е 3.11 на лева за литър, а захарта поевтинява до 1.83 лева за килограм.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени