Повечето плодове и зеленчуци поевтиняват на борсата

Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите у нас през тази седмица, основни хранителни стоки обаче поскъпват. Това показват данните от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

При зеленчуците най-силно е поевтиняването при тиквичките и краставиците – съответно до 1.35 лева за килограм и до 2.18 лева. Картофите се продават по 1.05 лева. Зелените чушки се предлагат по 1.79 лева, а червените – по 2.12 лева за килограм.

Поскъпване обаче има при доматите – с 18.21 на сто до 2.45 лева, и при морковите – с 0.62 на сто до 1.22 лева.

При плодовете скача цената на прасковите –

до 4.23 лева за килограм.

Поевтиняват дините (до 0.68 лева), гроздето (до 2.96 лева) и ябълките (до 2.74 лева). Пада и цената на лимоните и на борсата се намират по 4.37 лева за килограм.

Вдига се цената на кравето сирене – до 11.95 лева, и на кашкавала тип „Витоша“ –

до 17.78 лева. Прясното мляко поскъпва до 2.29 лева за литър, а кравето масло (пакетче от 125 грама) се предлага вече по 3.12 лева за брой.

Киселото мляко (3 и над 3% масленост) е надолу до 1.37 лева за кофичка от 400 грама.

Цената на едро на замразено пилешко месо скача до 6.95 лева, а на яйцата (размер М) е нагоре до 0.38 лева за брой на едро.

Оризът поскъпва до 3.31 лева за килограм

Цената на олиото обаче пада и вече е 3.11 на лева за литър, а захарта поевтинява до 1.83 лева за килограм.