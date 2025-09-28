РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ООН възстанови санкциите срещу Иран

ООН

ООН възстанови санкциите срещу Иран. Те влязоха в сила в 00:00 GMT. Ограниченията, наред с други неща, включват замразяване на чуждестранните активи на Иран, забрана за производство на всякакви ядрени технологии и възстановяване на оръжейното ембарго.

Механизмът за бързо възстановяване беше задействан преди месец от Обединеното кралство, Германия и Франция. Страните обвиниха Иран в „постоянно и съществено неизпълнение на задълженията си“ по Съвместния всеобхватен план за действие от 2015 г., който регулира ядрената програма на Ислямската република.

Русия и Китай предложиха отлагане на санкциите,

но тази седмица Съветът за сигурност на ООН отхвърли проекта за резолюция. Заместник-постоянният представител на Русия в ООН Дмитрий Полянски обвини „европейските си колеги и Съединените щати“ в „ескалация на ситуацията“. Той заяви, че Иран е изпълнил всички условия, поставени от европейските страни, и се е доказал като „отговорен играч, ангажиран с конструктивно разрешаване на тази ситуация“.

По време на разглеждането на резолюцията на Русия и Китай, посланикът на Обединеното кралство в ООН Барбара Удуърд заяви, че Иран не спазва глобалния режим за неразпространение на ядрени оръжия. Това, според нея, е видно от повече от 60 доклада на МААЕ, изготвени през последните шест години.

Министрите на външните работи на Обединеното кралство, Германия и Франция призоваха Иран и други държави да спазва изцяло тези санкции.

