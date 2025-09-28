Притежаването на акции е ключово за нарастването на финансовите активи

Притежаването на ценни книжа, особено акции, е ключово за нарастването на активите. В това отношение последните две години бяха изключително благоприятни за спестителите. Това показват данните, които Allianz представи в 16-ото издание на Global Wealth Report (Доклад за глобалното благосъстояние), който разглежда под лупа състоянието на активите и дълговете на домакинствата в близо 60 държави.

През 2023 г. (11.5%) и 2024 г. (12%) ценните книжа нараснаха почти два пъти по-бързо от другите два класа активи: застраховки/пенсии (съответно с по 6.7% и 6.9%) и банкови депозити (4.7% и 5.7%).

Въпреки това, степента, до която спестителите се възползват от нарастващите цени на ценните книжа, се различава значително между отделните държави и региони поради различия в структурата на портфейлите.

Забележително е, че основно спестителите в Северна Америка инвестират в ценни книжа,

които съставляват 59% от техните портфейли. В Западна Европа този дял е около 35%, а в България – 51%, но основно под формата на некотирани корпоративни акции.

„Когато става дума за спестовно поведение, сравнението между САЩ и Германия е особено показателно“, казва Катрин Щофел, съавтор на доклада. „Германия е постигнала ръст на финансовите активи от 5.9% годишно през последните десет години, което е сравнимо със САЩ (6.2%), но по съвсем различен начин: свежите спестявания възлизат на 3.7% от наличните финансови активи годишно – почти два пъти повече от този показател в САЩ (2%). В същото време приносът на увеличението на стойността е само 32% – по-малко от половината от този на САЩ (67%).

България (с годишен ръст от 9.9%) прилича повече на Германия: усилията за спестяване са дори по-големи – 7,7%, но увеличението на стойността представлява само 12%.

2024 г. беше още една година на стабилен растеж за световната икономика –

и поредна силна година за финансовите активи на частните домакинства: с ръст от 8.7% увеличението дори надхвърля силния растеж от предходната година (8%). В края на миналата година общите финансови активи достигнаха 269 трилиона евро.

Това е нов абсолютен рекорд, но спрямо икономическата активност, финансовите активи, равняващи се на 283% от БВП, са на същото ниво както през 2017 година.

Ръст, реализиран в САЩ

През последните десет години финансовите активи на американските домакинства са нараствали в съответствие със средния глобален ръст. Но през 2024 г. техният растеж дори я надминава. Това рязко контрастира със Западна Европа и Япония, където ръстът изостава спрямо глобалния среден съответно с над 2 процентни пункта и малко под 4 процентни пункта годишно.

„Ръстът на финансовите активи в САЩ е просто удивителен“, каза Лудовик Сюбран, главен икономист на Allianz. „През 2024 г. половината от глобалния ръст на финансовите активи беше генериран само от САЩ. През последното десетилетие този дял възлиза на 47%. За сравнение, Китай допринася с 20%, а Западна Европа – с едва 12%. Поне що се отнася до финансовите активи, идеята, че други страни са се облагодетелствали за сметка на САЩ, е необосновано.“

Забавяне на растежа в България

През 2024 г. брутните финансови активи на българските домакинства се увеличиха с 6.3% до 154 млрд. евро, отбелязвайки най-слабия ръст за последните четири години.