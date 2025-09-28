РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Путин планира важна реч следващата седмица, обяви Песков

САЩ полагат искрени усилия за мир в Украйна, заяви Путин преди срещата си с Тръмп

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви плановете на президента Владимир Путин за следващата седмица. Според Песков се очаква президентът да произнесе важна реч, както и да има множество работни срещи и международни контакти в Кремъл.

В разговор с журналиста на „Россия 1“ Павел Зарубин, говорителят на Кремъл отбелязва: „Има много работни срещи в Кремъл, ще има и международни контакти, а президентът ще произнесе важна реч следващата седмица. Ще обявим точно каква, кога и къде. Но ще бъде интересна седмица“, отбелязва той. Подробности за събитието и точният час на речта се планира да бъдат обявени по-късно.

Миналата седмица Владимир Путин присъства на Глобалния форум за атомна енергия в Москва, където се срещна с генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси и проведе разговори с изпълняващия длъжността президент на Мианмар Мин Аун Хлаинг и президента на Беларус Александър Лукашенко, които пристигнаха в Москва в рамките на Световната атомна седмица. 

