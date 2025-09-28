Путин планира важна реч следващата седмица, обяви Песков

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви плановете на президента Владимир Путин за следващата седмица. Според Песков се очаква президентът да произнесе важна реч, както и да има множество работни срещи и международни контакти в Кремъл.

В разговор с журналиста на „Россия 1“ Павел Зарубин, говорителят на Кремъл отбелязва: „Има много работни срещи в Кремъл, ще има и международни контакти, а президентът ще произнесе важна реч следващата седмица. Ще обявим точно каква, кога и къде. Но ще бъде интересна седмица“, отбелязва той. Подробности за събитието и точният час на речта се планира да бъдат обявени по-късно.

Миналата седмица Владимир Путин присъства на Глобалния форум за атомна енергия в Москва, където се срещна с генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси и проведе разговори с изпълняващия длъжността президент на Мианмар Мин Аун Хлаинг и президента на Беларус Александър Лукашенко, които пристигнаха в Москва в рамките на Световната атомна седмица.