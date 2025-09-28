България за втори път в историята си стана световен вицешампион по волейбол за мъже

България загуби от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Така българският тим за втори път в историята си стана световен вицешампион 55 години след Мондиала в София.

Така Италия спечели втора поредна световна титла след 2022 и общо пета в историята си.

Треньорът на българите Джанлоренцо Бленджини започна с обичайния си състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Илия Петков, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев.

Александър Николов бе най-резултатен в мача с 23 точки – 21 от атака, една блокада и един ас. Мартин Атанасов показа стабилна игра с 11 точки, другите българи добавиха по 5 или по-малко точки.