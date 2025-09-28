Стокообменът между България и Швеция възлиза на 654.16 млн. евро през 2024 г.

Нов посланик ще представлява Кралство Швеция в България. Понтус Меландер вече е връчил на заместник-министъра на външните работи Елена Шекeрлетова копия на акредитивните писма. Като основен приоритет на своята работа в България посланик Меландер определя по-нататъшното задълбочаване на двустранните отношения във всички области от взаимен интерес, включително търговско-икономическо сътрудничество, научно-техническо партньорство и туризъм.

Кралство Швеция е най-големият търговски партньор на България сред скандинавските страни.

През 2024 г. стокообменът възлиза на 654.16 млн. евро, като се наблюдава спад от -19.3% в сравнение с 2023-а, показват данните от икономическото министерство. Българският износ е за 360.20 млн. евро (-10.6%), а вносът от Швеция е на стойност 293.96 млн. евро (-27.9%) . Добрата новина е, че търговското салдо е положително за нашата страна с 66.23 млн. евро.

Структурата на стокообмена с Швеция е разнообразна,

посочват от икономическото министерство. В износа на България са включени турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини, електрическа апаратура продукти на мебелната и шивашката промишленост. Във вноса основни стоки са: турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини, медикаменти, трактори, пътнически автомобили, плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани с широчина 600 mm или повече, транспортна техника, земеделски машини и други.

Шведските инвестиции в България към края на миналата година възлизат на 700.1 млн. евро.

Дейностите, в които са инвестирани капитали от Швеция са свързани със секторите телекомуникации, електроника и електротехника, производство на машини и съоръжения, превозни средства, търговия и други.

През 2009 г. беше официално открита учредената Българо-скандинавска търговска камара,

която обединява български и скандинавски компании от различни отрасли на икономиката. Сред основателите на камарата са водещи шведски компании от различни сектори на търговията и промишлеността, които развиват дейност в България. Създаването на камарата допринася за разширяване на възможностите за икономическо сътрудничество и мрежата от контакти между двете страни, разработването на нови пазарни и инвестиционни ниши. Предмет на дейността ѝ в голяма степен е съдействието за навлизането на шведските малки и средни предприятия в България.

През януари 2019 г. в София беше учредена Българо-шведска търговска камара,

която си поставя за цел да активизира още повече двустранните връзки на бизнеса, на фона на положителното развитие на икономическите отношения между България и Швеция.

Сред водещите шведски фирми, инвестирали в България, са SKF – производство на лагери; шведско -швейцарската ABB – съоръжения и апаратура за енергийната промишленост; Atlas Cosco – промишлено оборудване; IKEA – световноизвестната шведска марка за мебели и домашно обзавеждане – с първи магазин у нас от 20 септември 2011 г. в София (инвестицията е чрез франчайз); H&M – верига за облекло. С по-малък размер на инвестициите са: Scania Trade Development (производство на двигатели), Electrolux (търговия), Sandvik (търговия) и други.