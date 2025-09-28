НАТО ще разшири операция „Балтийска гвардия“ заради дронове над Дания

От НАТО обявиха, че ще засилят мисията си в Балтийско море. Алиансът ще разположи фрегата за противовъздушна отбрана, както и разузнавателни и наблюдателни средства, поради нахлувания на дронове в датското въздушно пространство, съобщи Ройтерс.

Мисията „Балтийска гвардия“ първоначално беше стартирана за защита на подводната инфраструктура на Балтийско море. Това беше отговор на нарастващия брой повреди по комуникационни кабели и тръбопроводи, преминаващи по морското дъно. През януари страните от алианса разположиха фрегати, патрулни самолети и морски дронове. Не беше уточнено кои страни ще допринесат с допълнителни военни сили.

Преди няколко дни неизвестни дронове бяха забелязани над датските летища

в Олборг, Есберг, Сондерборг и авиобазата Скридстру. Днес неидентифицирани дронове прелетяха над датски военни съоръжения, включително авиобазата Каруп, както съобщи The Guardian.

На 12 септември НАТО стартира операция „Източна гвардия“, за да укрепи позициите си на източния си фланг. Според генералния секретар на НАТО Марк Рюте, поводът за операцията е инцидентът с дрон в Полша.

Страните с излаз на Балтийско море са Естония, Латвия, Литва, Полша, Германия, Дания, Швеция, Финландия (членки на НАТО) и Русия.