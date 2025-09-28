Президентът Тръмп планира да се срещне с лидерите на Конгреса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне с четирима висши лидери на Конгреса в Белия дом, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на източници.

Срещата е насрочена за 29 септември. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън и лидерът на малцинството Хакийм Джефрис, лидерът на мнозинството в Сената Джон Тун и лидерът на малцинството Чък Шумер ще присъстват, според източници на агенцията. Представителите на Конгреса ще обсъдят с Доналд Тръмп

начини за избягване на спиране на работата на правителството, което може да се случи на 1 октомври.

Тази седмица Bloomberg съобщи, че среща на всички генерали и адмирали от американската армия, инициирана от секретаря на Пентагона Пийт Хегсет, може да е свързана с предстоящото спиране на работата на правителството. Според агенцията срещата е насрочена за 30 септември – последният ден преди вероятно спиране на работата на правителството.

Politico съобщи, че правителството на САЩ е инструктирало федералните агенции да се подготвят за евентуални масови съкращения в случай на спиране на работата на правителството.

Конгресът се разпуска, когато не успее да приеме законопроект за федерално финансиране. По време на спиране на работата на правителството, несъществените държавни агенции са затворени, а служителите са принудени да вземат неплатен отпуск.