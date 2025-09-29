РЕГИСТРИРАЙ СЕ
57 учени от БАН са сред първите два процента топ учени в света

57 учени, свързани с Българската академия на науките (БАН), са сред първите два процента топ учени в света, показва тазгодишната класация за цялостно кариерно развитие на учените (известна като Станфордска класация).

Двадесет от тези учени са академици и член-кореспонденти на БАН, а останалите са професори в институти на Академията.

В Станфордската класация тази година са включени имената на общо 91 български изследователи.

Класацията се изготвя ежегодно въз основа на анализ на наукометричните показатели на около 11 000 000 учени, които имат публикации, рефериран в Scopus, и отразява влиянието, което отделен изследовател е оказал върху развитието на науката.

Отделна класация се изготвя за научното развитие през предходната година.

Тя включва още 5 учени от БАН, които не фигурират в класацията за цялостно развитие, съобщават от БАН.

