Денят по диагонал – 29 септември 2025 г.

„Да, България“ настоява премиера Росен Желязков да даде спешно обяснение защо все още не функционира информационният сайт с цените на хранителните продукти.

В писмо до Желязков, съпредседателите на партията Божидар Божанов и Ивайло Мирчев припомнят, че още през юли е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за въвеждане на еврото, според който Комисията за защита на потребителите трябва ежедневно да публикува индивидуални цени на специална интернет страница.

Министърът на транспорта Гроздан Караджов заяви пред bTV, че Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ е оказала пълно съдействие на органите на МВР при задържането на двамата инспектори, поискали подкуп от шофьори на камиони с оборудването за концерта на Роби Уилямс в София.

Подкупи са взети от трима шофьори, един от 300 евро и два от по 200 лева. Двамата шофьори не са имали пари в брой и са ги пратили да теглят от банкомат. Комуникацията е осъществявана с Google Translate.

Партията на активиста за излизане на Великобритания от Европейския съюз Найджъл Фараж „Реформирай Обединеното кралство“ все повече набира сила, докато управляващата Лейбъристка партия и консерваторите отбелязват силен спад. Ако тази тенденция продължи, нищо чудно двупартийният модел да бъде разбит.

Британската политика се насочва все повече надясно и вече дори анализатори в Лондон коментират, че премиерът Киър Стармър може да не успее да изпълни мандата си.

Поредна справка, че покрилият се фамозен съдебен брокер Петьо Петров – Еврото не е открит, е приложена към делото срещу него за документна измама в големи размери, чрез която са отмъкнати огромни суми пари, злато и скъпи монети от Илия и Явор Златанови.

Според прокуратурата нашумелият с аферата „Осемте джуджета“ бивш следовател е получил от специализираната прокуратура въз основа на преправени документи имущество за над 1.3 млн. лв., собственост на Илия Златанов, иззето преди това по висящо разследване.

Заявките на Пеевски за пълен мандат на правителството издават несигурност у самия него, колкото и да са овладени механизмите за печелене на избори, смята Емил Георгиев от инициативата „Правосъдие за всеки“.

В интервю за „Студио Банкеръ“ той признава, че е удивен от скоростта, с която молдовската ЦИК обработва резултатите от изборите и отчита данните.

„Три изследвания – на Reuters, на BBC и на местна молдовска медия установиха опити за вмешателство с най-различни средства в политическия процес в Молдова, от страна на прокремълски организации. Изводът от изборите в Молдова е, че там обществото е изградило доверие в своите институции“, отбелязва Емил Георгиев.