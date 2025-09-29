Емил Георгиев: Гражданското недоволство трябва да излъчва политически послания, за да успее (част 1)

Заявките на Пеевски за пълен мандат на правителството издават несигурност, смята Емил Георгиев

Повечето протести у нас пряко или косвено опират до върховенството на закона и корупцията. Целите на гражданските протести на ИПВ са изпълними само по политически път.

Заявките на Пеевски за пълен мандат на правителството издават несигурност у самия него, колкото и да са овладени механизмите за печелене на избори.

Удивен съм от скоростта, с която молдовската ЦИК обработва резултатите от изборите и отчита данните. Три изследвания – на Reuters, на BBC и на местна молдовска медия установиха опити за вмешателство с най-различни средства в политическия процес в Молдова, от страна на прокремълски организации. Изводът от изборите в Молдова е, че там обществото е изградило доверие в своите институции.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ адв. Емил Георгиев от Инициатива „Правосъдие за всеки“.

Още от интервюто:

Защо организаторите на демократични протести у нас говорят на различни езици със своите последователи?

Трябва ли гражданското недоволство да добие политически облик, за да постигне резултат?

Сила или несигурност показват декларациите на управляващите за пълен мандат на правителството?

Какъв пример за българското общество е проевропейската мобилизация на молдовските граждани по време на парламентарните избори в страната?

Какви е общото и специфичното в гражданските процеси в Молдова, Грузия, Сърбия и България?

