Здравословно ли е фъстъченото масло?

Според Министерството на земеделието на САЩ, 2 с.л. гладко фъстъчено масло със сол съдържат приблизително:

Калории: 204

Общо мазнини: 16 г

Натрий: 137 мг

Въглехидрати: 7 г

Фибри: 2 г

Захари: 3 г

Протеини: 7 г

Ползи за здравето

добър източник на протеини, мононенаситени мазнини, фибри, витамини и минерали (фосфор, калий, ниацин).

трайно, лесно за пренасяне, дълъг срок на годност, любимо на децата, подходящо за веган и вегетариански диети.

високото съдържание на мазнини и протеини поддържа ситост по-дълго време, което може да помогне за контрол на теглото.

ниско съдържание на въглехидрати, нисък гликемичен индекс.

значително по-евтино от бадемовото или други ядкови масла.

фъстъците изискват много по-малко вода от бадемите и имат по-нисък въглероден отпечатък.

Потенциални рискове

Фъстъците съдържат лектин – протеин, който в големи количества може да предизвика стомашен дискомфорт или да затрудни усвояването на някои витамини.

Съдържат и фитати, които могат да намалят абсорбцията на минерали (цинк, желязо).

Но експертите подчертават, че това важи само при прекомерна консумация.

Колко фъстъчено масло да ядем?

Препоръчителна порция: около 2 с.л. (190 калории, 3,5 г наситени мазнини).

При по-големи количества рискът е натрупване на излишни калории → покачване на теглото.

Добре е да се мери с лъжица или кухненска везна.

Безопасно ли е всеки ден?

Да, в умерени количества (до 2 с.л. дневно) и като част от балансирана диета.

Кое е най-здравословното фъстъчено масло?

Най-добре е 100% фъстъци + сол.

Избягвайте варианти със захар, палмово масло или хидрогенирани мазнини.

Разликата между кремообразно и хрупкаво е минимална – въпрос на вкус.

Полезно ли е за холестерола?

Да – в умерени количества.

Да – в умерени количества.

, които намаляват „лошия“ LDL холестерол и поддържат „добрия“ HDL. Внимавайте за марки с добавени хидрогенирани масла – те могат да имат обратен ефект.

Фъстъченото масло е здравословна храна, когато се консумира умерено, без излишни добавки и като част от разнообразна диета.

