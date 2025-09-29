Здравословно ли е фъстъченото масло?

Според Министерството на земеделието на САЩ, 2 с.л. гладко фъстъчено масло със сол съдържат приблизително:
- Калории: 204
- Общо мазнини: 16 г
- Натрий: 137 мг
- Въглехидрати: 7 г
- Фибри: 2 г
- Захари: 3 г
- Протеини: 7 г
Ползи за здравето
- добър източник на протеини, мононенаситени мазнини, фибри, витамини и минерали (фосфор, калий, ниацин).
- трайно, лесно за пренасяне, дълъг срок на годност, любимо на децата, подходящо за веган и вегетариански диети.
- високото съдържание на мазнини и протеини поддържа ситост по-дълго време, което може да помогне за контрол на теглото.
- ниско съдържание на въглехидрати, нисък гликемичен индекс.
- значително по-евтино от бадемовото или други ядкови масла.
- фъстъците изискват много по-малко вода от бадемите и имат по-нисък въглероден отпечатък.
Потенциални рискове
- Фъстъците съдържат лектин – протеин, който в големи количества може да предизвика стомашен дискомфорт или да затрудни усвояването на някои витамини.
- Съдържат и фитати, които могат да намалят абсорбцията на минерали (цинк, желязо).
- Но експертите подчертават, че това важи само при прекомерна консумация.
Колко фъстъчено масло да ядем?
- Препоръчителна порция: около 2 с.л. (190 калории, 3,5 г наситени мазнини).
- При по-големи количества рискът е натрупване на излишни калории → покачване на теглото.
- Добре е да се мери с лъжица или кухненска везна.
Безопасно ли е всеки ден?
Да, в умерени количества (до 2 с.л. дневно) и като част от балансирана диета.
Кое е най-здравословното фъстъчено масло?
- Най-добре е 100% фъстъци + сол.
- Избягвайте варианти със захар, палмово масло или хидрогенирани мазнини.
- Разликата между кремообразно и хрупкаво е минимална – въпрос на вкус.
Полезно ли е за холестерола?
- Да – в умерени количества.
- Фъстъченото масло съдържа ненаситени мазнини, които намаляват „лошия“ LDL холестерол и поддържат „добрия“ HDL.
- Внимавайте за марки с добавени хидрогенирани масла – те могат да имат обратен ефект.
Фъстъченото масло е здравословна храна, когато се консумира умерено, без излишни добавки и като част от разнообразна диета.
