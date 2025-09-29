РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Здравословно ли е фъстъченото масло?

Какво се случва с здравословно фъстъченото тялото ви, когато ядете фъстъчено масло всеки ден

Според Министерството на земеделието на САЩ, 2 с.л. гладко фъстъчено масло със сол съдържат приблизително:

  • Калории: 204
  • Общо мазнини: 16 г
  • Натрий: 137 мг
  • Въглехидрати: 7 г
  • Фибри: 2 г
  • Захари: 3 г
  • Протеини: 7 г

Ползи за здравето

  • добър източник на протеини, мононенаситени мазнини, фибри, витамини и минерали (фосфор, калий, ниацин).
  • трайно, лесно за пренасяне, дълъг срок на годност, любимо на децата, подходящо за веган и вегетариански диети.
  • високото съдържание на мазнини и протеини поддържа ситост по-дълго време, което може да помогне за контрол на теглото.
  • ниско съдържание на въглехидрати, нисък гликемичен индекс.
  • значително по-евтино от бадемовото или други ядкови масла.
  • фъстъците изискват много по-малко вода от бадемите и имат по-нисък въглероден отпечатък.

Потенциални рискове

  • Фъстъците съдържат лектин – протеин, който в големи количества може да предизвика стомашен дискомфорт или да затрудни усвояването на някои витамини.
  • Съдържат и фитати, които могат да намалят абсорбцията на минерали (цинк, желязо).
  • Но експертите подчертават, че това важи само при прекомерна консумация.

Колко фъстъчено масло да ядем?

  • Препоръчителна порция: около 2 с.л. (190 калории, 3,5 г наситени мазнини).
  • При по-големи количества рискът е натрупване на излишни калории → покачване на теглото.
  • Добре е да се мери с лъжица или кухненска везна.

Безопасно ли е всеки ден?

Да, в умерени количества (до 2 с.л. дневно) и като част от балансирана диета.

Кое е най-здравословното фъстъчено масло?

  • Най-добре е 100% фъстъци + сол.
  • Избягвайте варианти със захар, палмово масло или хидрогенирани мазнини.
  • Разликата между кремообразно и хрупкаво е минимална – въпрос на вкус.

Полезно ли е за холестерола?

  • Да – в умерени количества.
  • Фъстъченото масло съдържа ненаситени мазнини, които намаляват „лошия“ LDL холестерол и поддържат „добрия“ HDL.
  • Внимавайте за марки с добавени хидрогенирани масла – те могат да имат обратен ефект.

Фъстъченото масло е здравословна храна, когато се консумира умерено, без излишни добавки и като част от разнообразна диета.

