Прокуратурата в Пазарджик задържа 48-годишен мъж за убийството на 62-годишна жена

Окръжната прокуратура-Пазарджик е привлякла като обвиняем 48-годишният П. Б. за убийството на 62-годишна жена в град Пещера, област Пазарджик. Смята се, че той й е нанесъл с нож множеството прободни рани в областта на корема, гърдите и лицето, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Престъплението предвижда наказание “лишаване от свобода” от 10 до 20 години.

Случаят е от 27 септември, когато около обяд на телефон 112 е подаден сигнал за това, че в дома си е починала 62-годишна жена. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, като е установено, че смъртта на пострадалата е настъпила вследствие на удари с нож

Няколко часа по-рано на същия ден, обвиняемият П. Б. отишъл до дома на жертвата, чийто съсед бил, и изчакал съпругът ѝ да отиде на работа. След това влязъл в една от стаите и оттам откраднал пари и мобилен телефон. Жената го видяла и между нея и мъжа възникнал конфликт, при който П. Б. взел кухненски нож, и ѝ нанесъл фаталните прободно-порезни рани.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като предстои Окръжна прокуратура-Пазарджик да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.