Над 2400 фирми са кандидатствали за евросредства за дигитализация

Над 2400 фирми са кандидатствали в Министерството на иновациите и растежа за европейски средства за дигитализация. Проектните предложения се подаваха до 26 септември 2025 г. по процедура от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Заявената безвъзмездна финансова помощ е в общ размер на 87,6 млн. лева.

Това е с почти 8 млн. лв. повече от бюджета на мярката.Фирмите можеха да кандидатстват за между 5 000 лв. и 50 000 лв., с които да въвеждат ИКТ услуги и решения – за създаване на онлайн магазини и за подобряване на киберсигурността и сигурността на данните.

Oдобрените предприятия ще могат да инвестират още в системи за управление на ресурсите, такива за организация на взаимоотношенията с клиенти (ERP и CRM системи) и други.