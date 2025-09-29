РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Убедителна изборна победа за проевропейските сили в Молдова

Мая Санду (Ройтерс)

След обработването на 98.77 на сто от бюлетините на парламентарните избори в Молдова води партията на президента Мая Санду „Действие и солидарност“ (PAS) (49.81%), на второ място е опозиционният „Патриотичен избирателен блок“ на бившия президент Додон – той има 24.38 процента.

На трето място излезе Изборен блок „Алтернатива“ 8.02%, следван от Нашата партия“ – 6.24% и платформа „Достойнство и Истина“ с 5.65 процента.

На практика, при тези резултати, след преразпределянето на гласовете проевропейската партия PAS би имала абсолютно мнозинство от 55 депутати в 101 членния парламент на Молдова. 

Бившият президент на страната Додон покани опозицията да излезе на мирен митинг без партийни символи утре, 29 септември, в Кишинев.

Право на глас имаха близо 3,3 млн. души, включително живеещите в чужбина молдовци.

Прагът за влизане в парламента е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати.

Общо 22 партии, коалиции и независими кандидати бяха регистрирани за участие. Избирателната система е пропорционална, като цялата страна е един избирателен район. Изборите се признават за валидни, ако поне една трета от регистрираните избиратели са гласували.

