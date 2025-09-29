BYD очаква износът на електромобили да достигне 20% от продажбите през 2025-а

Китайският производител на електромобили BYD Co. прогнозира, че износът ще съставлява около 20% от глобалните му продажби през тази година, подпомогнат от пускането на нови модели, съобщи в понеделник (29 септември) South China Morning Post.

Компанията очаква между 800 000 и 1 милион доставки извън континентален Китай през 2025 г., при прогнозирани общо 4.6 милиона продажби, пише изданието, цитирайки генералния мениджър по брандинг и връзки с обществеността на BYD Ли Юнфей. Това потвърждава изнесената преди дни информация, че компанията е намалила тазгодишния целеви обем на продажбите си с 16% – до 4.6 милиона автомобила. Основната причина – автомобилният гигант отчита най-бавния си годишен растеж от пет години насам. Налице са и други признаци, че ерата на рекордната ѝ експанзия може би приключва.

„Международните доставки ще имат все по-висок принос през идните години,“ казва Ли, добавяйки, че собствените кораби на BYD за превоз на коли подпомагат ръста на износа.

През 2024 г. продажбите на BYD извън континентален Китай са били под 10% от общо 4.26 милиона доставки, допълва изданието.