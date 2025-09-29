Служители на „Автомобилна администрация“ са задържани за поискан подкуп от екипа на Роби Уилямс

Двама служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са задържани в София, след като поискали подкуп от шофьорите на камиони, превозващи сценичното оборудване на британската поп звезда Роби Уилямс. Камионите били спрени за проверка при влизане в столицата миналата седмица.

От СДВР са казали за NOVA, става дума за четирима водачи на камиони, които са подали сигнал за опита за изнудване. Все още не е ясно в какъв размер е бил поисканият подкуп от инспекторите.

Очаква се по-късно днес полицията и прокуратурата да дадат повече подробности по случая, включително и какво ще бъде повдигнатото обвинение срещу задържаните служители.