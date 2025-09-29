РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Служители на „Автомобилна администрация“ са задържани за поискан подкуп от екипа на Роби Уилямс

роби уилямс

Двама служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са задържани в София, след като поискали подкуп от шофьорите на камиони, превозващи сценичното оборудване на британската поп звезда Роби Уилямс. Камионите били спрени за проверка при влизане в столицата миналата седмица.

От СДВР са казали за NOVA, става дума за четирима водачи на камиони, които са подали сигнал за опита за изнудване. Все още не е ясно в какъв размер е бил поисканият подкуп от инспекторите.

Очаква се по-късно днес полицията и прокуратурата да дадат повече подробности по случая, включително и какво ще бъде повдигнатото обвинение срещу задържаните служители.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени