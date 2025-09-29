РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

МВР разследва 155 случая на хакерски атаки и измами, свързани с еврото

Евро банкноти

Общо 155 досъдебни производства за хакерски атаки и измами в интернет във връзка с въвеждане на еврото са образувани от началото на годината, информира днес вътрешният министър Даниел Митов. Той направи това в Кърджали по време на среща от националната информационна кампания за въвеждане на еврото у нас.

„Очевидно има криминални групи и елементи, които се възползват от ситуацията, но в същия момент институциите дават отпор, за момента успешно“, коментира Митов.

Въвеждането на общоевропейската валута е резултат от многогодишни национални усилия на редица правителства в България. Това ще даде възможност българската икономика да бъде разглеждана като много по-стабилна и много по-конкурентоспособна, заяви МВР-шефът.

„Изобщо не е маловажно да си член на Шенген и на еврозоната. Това създава увереност и сигурност при инвеститори, които се оглеждат за възможни нови дестинации, където да инвестират…“, каза още Митов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени