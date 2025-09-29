РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Да, България“ пита премиера Желязков защо все още не работи информационният сайт с цените на храните

„Да, България“ настоява премиерът Росен Желязков да даде спешно обяснение защо все още не функционира информационният сайт с цените на хранителните продукти. В писмо до Росен Желязков, съпредседателите на партията Божидар Божанов и Ивайло Мирчев припомнят, че още през юли е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за въвеждане на еврото, според който Комисията за защита на потребителите трябва ежедневно да публикува индивидуални цени на специална интернет страница.

Два месеца след влизането в сила на закона обаче, сайтът https://kolkostruva.bg/ все още не работи.

От „Да, България“ настояват министър-председателят да представи ясен график със срокове за действията, които Министерският съвет, Комисията за защита на потребителите, Националният статистически институт, Министерство на електронното управление и Информационно обслужване са предприели и ще предприемат за осигуряване на прозрачност на цените на продуктите в потребителската кошница в търговските обекти.

Божидар Божанов и Ивайло Мирчев подчертават, че прозрачността, възможността за сравнение на цени и проследяване на ценови тенденции са от ключово значение в периода около въвеждането на еврото, за да се ограничат спекулации и необосновано поскъпване. Те настояват за спешен отговор по темата.

Промените в закона бяха гласувани от парламента на 30 юли. Те дават право на Министерският съвет да може да приеме временни мерки за противодействие в случай на значително нарастване на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Депутатите решиха големите търговски вериги да публикуват на интернет страниците си крайните продажни цени на всички предлагани стоки и услуги от голямата потребителска кошница на ежедневна база. Глобите за неизпълнение на изискването за публикуване на списъка с цените няма да се прилагат в срок до един месец след влизане в сила на закона. Прието беше и предложението на Мартин Димитров от „Продължаваме промяната-Демократична България“, с което се дава възможност и на малките търговци да подават своите цени към Комисията за защита на потребителя.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

