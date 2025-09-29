Свищов заедно с още три общини започват проект за над 3.9 млн. лв. за управление на отпадъците

Община Свищов, съвместно с общините Никопол, Павликени и Белене, започва проект за разделно събиране на биоразградими и едрогабаритни битови отпадъци, и модернизация на съществуващата инфраструктура за тяхното управление на стойност над 3.9 млн. лева, съобщава кореспондент на БТА.

От тези над 3.9 млн. лева, близо 3.1 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021–2027 година. Общият размер на инвестицията за община Свищов е 1.6 млн. лева, като продължителността на проекта е 2 години и половина.

Средствата ще бъдат използвани за модернизация на съществуващата компостираща инсталация на Регионалното депо за неопасен отпадък в село Санадиново, за закупуване на нова техника за обработване на място на биоотпадъци, както и на техника за събиране на биоотпадъци.

Ще бъдат доставени и общо 1339 кофи за разделно събиране на строителни отпадъци, както и на биоразградима зелена маса от домакинствата. Предвижда се закупуване на един брой мини челен товарач с мулчер (инструмент за поддръжка на зелени площи – бел. ред.), заедно с три специализирани камиона.

Реализирането на проекта ще създаде по-добри условия за организиране на дейностите във връзка с управлението на отпадъците и организацията по сметосъбирането и сметоизвозването, допълват от Общината.