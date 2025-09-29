От 30 септември до 2 октомври няма да има вода в 10 ямболски села

От 30 септември до 2 октомври ще бъде спряно водоподаването към 10 населени места в област Ямбол, съобщават от пресцентъра на „Водоснабдяване и канализация” (ВиК) Ямбол.

Причината е планов ремонт на помпена станция (ПС) „Козарево”. Той е част от инвестиционната програма на ВиК дружеството с оглед честите аварии на съоръжението през летните месеци.

Без питейна вода ще бъдат шест села от община Тунджа – Козарево, Калчево, Победа, Челник, Сламино, Каравелово, също и районът на връх Бакаджик. Мярката ще засегне и жителите на четири села в Стралджанско – Тамарино, Саранско, Каменец и Войника.

Утре (30 септември) водоподаването към черпателния резервоар на ПС „Козарево“ ще бъде прекъснато за подготовка на съоръжението за ремонтните дейности. Още същата вечер се очакват затруднения и понижено налягане на водата.

От водоснабдителното дружество посочват, че ремонтът ще приключи в четвъртък (2 октомври), но питейната вода ще потече от чешмите поетапно в различните села, в зависимост от местонахождението и надморската им височина.

Пълното нормализиране на водоподаването ще се постигне в рамките на 72 часа от пускане на водата, допълват ВиК Ямбол.

Извършването на планираните дейности ще доведе до модернизация, по-голяма надеждност и устойчивост на цялата водопроводна система ПС „Окоп“ – ПС „Козарево“ – ПС „Бакаджик“, както и до по-добро качеството на услугата доставка на питейна вода, посочват още от дружеството.