Задържаните от автомобилната агенция тъпкали пари в кутии от цигари

Детайли по разследването за подкуп срещу двамата задържани служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ дадоха на съвместен брифинг представители на ведомството, прокуратурата, МВР и ГДБОП. Арестите станаха по сигнал на организаторите на концерта у нас на британския поп певец Роби Уилямс, чийто антураж превозвал оборудването в тирове.

При извършените разпити, обиски, претърсване, изземване и преглед на записи от камери е установено, че от двама шофьори са прибрани по 200 лв., а от трети – 300 евро. Техниката за концерта е пътувала в 22 композиции, като 5 от тях са спрени от служители на автомобилната агенция, които поискали от всички водачи рушвет под претекст, че са им повредени тахошайбите. Езиковата бариера била преодоляна с Google Translate, като двама от водачите изтеглили левовете от близък банкомат. Прибрани били и удостоверения на шофьорите като залог за получаване на искания подкуп.

При обиските в домовете на двамата обвиняеми са открити кутии от цигари с 43 хил. евро и 5 хил. лева. Тахографите още не са прегледани, но по данни на шофьорите камионите са нови и не би следвало да има проблеми с техните уреди. Задържаните са дългогодишни служители, срещу които нямало сигнали, но сега е назначена вътрешна проверка в агенцията, която да открие топлата вода за контролните й практики.