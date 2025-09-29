РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Задържаните от автомобилната агенция тъпкали пари в кутии от цигари

От "Автомобилна администрация" извършват масови проверки след последните инциденти

Детайли по разследването за подкуп срещу двамата задържани служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ дадоха на съвместен брифинг представители на ведомството, прокуратурата, МВР и ГДБОП. Арестите станаха по сигнал на организаторите на концерта у нас на британския поп певец Роби Уилямс, чийто антураж превозвал оборудването в тирове.

При извършените разпити, обиски, претърсване, изземване и преглед на записи от камери е установено, че от двама шофьори са прибрани по 200 лв., а от трети – 300 евро. Техниката за концерта е пътувала в 22 композиции, като 5 от тях са спрени от служители на автомобилната агенция, които поискали от всички водачи рушвет под претекст, че са им повредени тахошайбите. Езиковата бариера била преодоляна с Google Translate, като двама от водачите изтеглили левовете от близък банкомат. Прибрани били и удостоверения на шофьорите като залог за получаване на искания подкуп.

При обиските в домовете на двамата обвиняеми са открити кутии от цигари с 43 хил. евро и 5 хил. лева. Тахографите още не са прегледани, но по данни на шофьорите камионите са нови и не би следвало да има проблеми с техните уреди. Задържаните са дългогодишни служители, срещу които нямало сигнали, но сега е назначена вътрешна проверка в агенцията, която да открие топлата вода за контролните й практики.

