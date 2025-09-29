РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Прокуратурата в Стара Загора разследва смъртта на 44-годишен мъж

От прокуратурата в Стара Загора наблюдават досъдебно производство за изясняване на причините за смъртта на 44-годишният Д. С., който е починал на 21 септември в землището на село Лясково, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение. Действията идват вследствие на запитвания от медиите.

На 21 септември е подаден сигнал във 2-ро РУ-Стара Загора за това, че в гориста местност в село Лясково, е починал Д. С. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, извършен е оглед и е назначена съдебномедицинска експертиза, чието заключение е, че причината за смъртта на мъжа е инфаркт.

По случая са разпитани свидетели, като предстои извършването и на други процесуално-следствени действия. В хода на разследването предстои да се изяснят всички факти и обстоятелства, които са относими към досъдебното производство, уточняват от Районна прокуратура-Стара Загора. Срокът за приключване на разследването е 2 месеца.

